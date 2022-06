Inter, per Dybala ci vorrà ancora del tempo

21-06-2022 08:37

L’Inter continua a lavorare per il proprio mercato in entrata e, mentre si registrano passi in avanti per Romelu Lukaku, bomber belga del Chelsea in procinto di tornare a Milano dopo appena un anno dal suo addio, per Paulo Dybala potrebbe non essere ancora fatta.

I nerazzurri hanno già trovato l’accordo economico con la Joya, e non serve altro dato il suo status di svincolato dopo aver lasciato la Juventus. Il problema è che l’attacco dell’Inter è davvero affollato, e prima di tesserare Dybala qualcuno dovrà andarsene.

Sanchez, Correa e Dzeko sono i tre indirizzati verso la cessione, ma al momento l’unico ad avere un debole mercato è il bosniaco, che interessa al Valencia di Gattuso.

