La pausa per i Mondiali in Qatar sta dando spazio alle società di Serie A per lavorare con calma al prossimo mercato. Non vedremo colpi sensazionali come lo scorso anno (per esempio Vlahovic alla Juve per 70 milioni di euro) ma senza dubbio assisteremo a manovre interessanti.

Protagonista di questo momento, strano a dirlo, è l’Empoli, che come sempre ha svolto un’ottima opera di scouting e con giocatori che ora fanno gola alle principali società del nostro campionato, Inter e Juventus su tutte.

Empoli fucina di talenti: quanti talenti lanciati in questi anni

Cambiano gli allenatori, passano gli anni, ma l’Empoli si dimostra sempre luogo perfetto per far esplodere giovani giocatori e anche grandi allenatori. Tanto per fare un esempio, due degli allenatori attualmente più in voga in Italia, Spalletti e Sarri, hanno mosso i primi passi proprio nella città toscana.

Lo scorso anno, il mediano Asllani, scuola Empoli, è stato acquistato dall‘Inter come vice Brozovic e, anche se fino a questo momento ha trovato poco spazio, rimane comunque un giocatore giovane e dagli ampissimi margini di miglioramento.

In passato inoltre, non dimentichiamoci che l’Empoli è stato fautore della crescita di Bennacer e Krunic, finiti poi entrambi al Milan. Senza dimenticare l’exploit di Andrea Pinamonti, che proprio al Castellani ha vissuto la sua miglior stagione in Serie A con 13 reti segnate nel 2021/2022.

Insomma, se si vuole un giocatore giovane e pronto, lo si prende ad Empoli

Inter su due gioielli del Castellani: si punta al retaggio italiano

Una delle parole d’ordine dei prossimi mercati sarà senza dubbio “italianizzare” le rose, ovvero cercare di tornare alle origini affidandosi sempre di più a giocatori italiani. La Juve di Allegri ci sta provando, ma i risultati sono lenti ad arrivare serve costanza.

Oggi la Gazzetta dello Sport si concentra proprio sull’Inter e sulle sue mire nella rosa dell’Empoli. Sono infatti ben tre i giocatori che potrebbero arrivare a San Siro nel prossimo futuro.

Il primo è Fabrizio Parisi, terzino ormai da un anno nei radar delle grandi società italiane, seguito con enorme attenzione anche dal Napoli di Spalletti per la corsia sinistra. Il secondo nome, al momento meno conosciuto, è quello di Tommaso Baldanzi, seguito attentamente da Marotta.

Il vero sogno però, riporta la Rosea, è Giorgio Scalvi dell’Atalanta.

Anche la Juventus guarda all’Empoli: Vicario ancora obiettivo per la porta

Szczesny e Perin sono al momento un’ottima garanzia per la porta della Juventus, ma i bianconeri hanno deciso di voler puntare su nomi giovani e futuribili, e proprio per questo gli uomini mercato bianconeri sono già al lavoro per individuare il prossimo estremo difensore titolare.

Tra i tanti nomi fatti in questi giorni, il principale sembra rispondere a Guglielmo Vicario dell’Empoli, come spiega bene l’approfondimento della Gazzetta di oggi.

Non c’è ancora nulla di concreto, ma l’interesse è davvero alto da parte della società torinese, che sarebbe disposta a scambiare Vicario col giovane difensore Koni De Winter. Maggiori sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.