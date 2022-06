Inter: per la difesa la prima scelta è Bremer

22-06-2022 12:44

Sembra essere sempre più vicina la cessione di una delle colonne difensive dei nerazzurri delle ultime stagioni. Milan Skriniar infatti è molto vicino ad approdare in Ligue 1. Il difensore sta per dire si al PSG e per questo motivo, l’Inter ha già cominciato a muoversi anche per quel che riguarda il mercato dei difensori.

Secondo Tuttosport il primo nome della lista di Ausilio e Marotta resta quello di Gleison Bremer ed in tal senso sarebbe stato fissato un incontro la prossima settimana con il Torino per parlare dell’operazione.

Col giocatore l’accordo di base esiste da tempo, mentre con la società granata non si è ancora trovata la quadra. Ma l’addio imminente dello slovacco potrebbe smuovere qualcosa in questo senso.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE