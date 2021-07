Inter: per la fascia destra torna in vantaggio Bellerin

L’Inter torna ad accelerare nella corsa verso Hector Bellerin. Il laterale dell’Arsenal sembrava essersi allontanato dai nerazzurri, che però dopo qualche giorno di stasi sono tornati a premere per il giocatore che nello scacchiere di Simone Inzaghi dovrebbe prendere il posto di Hakimi.

Lo stesso Beppe Marotta è tornato a parlare di lui, lasciando intendere che la trattativa sia tutt’altro che archiviata. E conferme arrivano da Milano, dove il ‘QS’ spiega che lo spagnolo rappresenta la primissima opzione dei campioni d’Italia, in vantaggio su Alex Telles e chiunque altro. Incluso Federico Dimarco, opzione già in rosa e dato in partenza, ma che potrebbe anche restare alla corte di Inzaghi.

OMNISPORT | 18-07-2021 11:33