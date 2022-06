Inter, per Vidal spunta una nuova pista estera

26-06-2022 22:55

Arturo Vidal continua a essere in uscita dall‘Inter. Il cileno è uno dei giocatori più pagati di tutta la rosa, e le sue prestazioni in campo, unite all’età abbastanza avanzata per un atleta, lo rendono cedibile ma molto difficile da piazzare.

Nelle ultime ora Sky Sport ha rilanciato una notizia arrivata direttamente dalla Turchia, e precisamente da ADN Radio, secondo la quale il Galatasaray avrebbe fatto un’offerta all’ex Juve, proponendo un contratto da tre milioni di euro.

Col contratto in scadenza nel 2023, però, il problema rimane la buonuscita che il giocatore si aspetta dall’Inter, corrispondente all’intero ingaggio rimanente.