Inter, Perisic svela il primo contatto col Tottenham

04-08-2022 15:23

A Sky Sport UK, Perisic ha rivelato: “Il primo contatto con il Tottenham credo sia stato a marzo. Il secondo, invece, ad aprile, quando il posto nei primi 4 sembrava cosa fatta dopo la vittoria contro l’Arsenal. Voglio giocare in Champions e ho sempre desiderato avere l’opportunità di cimentarmi in un campionato come la Premier. Dopo che la squadra ha chiuso al quarto posto, ci siamo accordati in due giorni, è stato molto semplice”.

Perisic indosserà la maglia numero 14, quella indossata in passato dal connazionale Modric: “La prima volta che ho parlato con il manager, in seguito ho chiamato anche Luka. Gli ho detto che c’era la possibilità di venire nel suo ex club e lui mi ha detto tante cose positive sulla società. Lui giocava nel vecchio stadio e si allenava nel vecchio campo di allenamento, ma ora qui è tutto nuovo, tutto è migliorato e più moderno. Gli ho chiesto il permesso di prendere il suo 14 e lui me l’ha dato, è stato divertente”.