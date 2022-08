Inter, Pinamonti tiene in stand-by il mercato

05-08-2022 13:24

L’uscita dall’Inter di Andrea Pinamonti non è ancora arrivata. E così il mercato del club nerazzurro resta per il momento in stand-by. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante vuole l’Atalanta ma c’è ancora distanza fra i due club. 16 l’offerta dei bergamaschi, 20 la richiesta dell’Inter.

Per Pinamonti resta sempre in piedi l’alternativa Sassuolo, specie se venderà anche Giacomo Raspadori. Intanto, con la mancata uscita dell’attaccante l’Inter è ferma sul mercato e solo dopo la sua cessione avrà la disponibilità economica per andare a prendere un nuovo difensore centrale.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE