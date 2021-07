Inter, piste calde in uscita e in entrata: un agente dice tutto

Sono ore calde in casa Inter. La tournée negli Usa è saltata e sul mercato ci sono ancora alcune questioni da affrontare, sia in entrata che in uscita. Intercettato dai microfoni di TMW, l’agente Giuseppe Riso ha affrontato diverse questioni in casa nerazzurra.

Diversi suoi assistiti giocano infatti nell’Inter e Riso ha messo subito le cose in chiaro: “Sensi rimane tranquillamente all’Inter, così come Radu. Di Marco–Roma? Inzaghi non lo muove”. Il centrocampista nerazzurro, dopo una stagione difficile a causa di diversi infortuni, è stato dato per partente ma l’agente ha voluto placare le voci immediatamente.

Due nomi invece vengono accostati all’Inter recentemente: Pessina e Petagna. Giuseppe Riso si è esposto a riguardo: “Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice. Se Petagna può partire? Io non muovo nessuno, nel caso lo devono fare loro. Inter? Il Napoli non lo fa muovere. Con Spalletti sta bene, non parla di mercato”.

Riso ha parlato anche del mercato della Juventus e del Milan: “Se Rovella può rientrare nell’operazione Locatelli col Sassuolo? Vediamo, stiamo facendo valutazioni, il Sassuolo è un’invenzione di qualcuno. O va alla Juve o resta al Genoa. Il Venezia su Caldara? È al Milan e nel giro di un paio di settimane faremo delle valutazioni. Ci sono club importanti e neopromossi, vediamo. È una scelta se andare a fare 38 partite o andare a giocarsela da un’altra parte”.

Infine, Riso ha parlato di due ex giocatori dell’Atalanta: “Gollini dispiaciuto? Normale dopo anni fantastici, intanto è un prestito poi vediamo. Però è un’opportunità che si è meritato e il Tottenham lo ha voluto tanto. Ripeto, se l’è meritato, ha fatto sempre bene, ha fatto bene in Champions e per lui è una grande chance, ma lo sa e sa anche quello che deve fare. Lui con l’Inghilterra ha un rapporto particolare, ci ha già giocato anche da ragazzino. È da un po’ che lavoriamo su questa pista. Il Papu Gomez di nuovo in Italia? Nel breve no, vuol restare lì, è innamorato di Siviglia. Adesso no, magari più avanti”.

OMNISPORT | 22-07-2021 21:29