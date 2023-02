Inter-Porto: tutto esaurito al Meazza, ma non sarà record d'incasso

Non si arriverà a toccare i 9 milioni di Milan-Tottenham, cifra che aveva superato i 7,8 di Inter-Barcellona nel dicembre 2019

20-02-2023 11:46

A una settimana di distanza da Milan-Tottenham, torna la Champions League a San Siro per Inter Porto, i programma mercoledì 22 febbraio alle 21. Secondo La Gazzetta dello Sport, anche in questo caso lo stadio “Giuseppe Meazza” sarà soldout, anche se, a livello d’incasso, non si toccheranno i 9 milioni della sfida tra rossoneri e Spurs, record che aveva frantumato i 7,8 di Inter-Barcellona del dicembre 2019.

Sugli spalti è atteso un autentico spettacolo e grandissima atmosfera. La direzione arbitrale della gara – valevole per l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club – sarà affidata al fischietto serbo Srdan Jovanovic.