Inter, putiferio per le parole di Bergomi: "Traditore!"

Quali sono i reali valori in campo nel campionato di serie A? Una gran bella domanda che scatena sempre grandi discussioni, sui social e nei talk. E se tutti riconoscono la forza della Juventus non dimostrata, finora, sul campo e in classifica, sono anche unanimi nel dire che questo Milan sta rendendo più del dovuto, grazie a Pioli e alla chimica che ha trovato. E l’Inter? Se lo sono chiesti ieri a “Calciomercato – L’Originale” il programma di Sky Sport ripartito per la sessione di gennaio. Qui, la frase del grande ex nerazzurro, Beppe Bergomi ha scatenato un putiferio sul web da parte dei suoi stessi tifosi interisti.

La frase choc di Bergomi sull’Inter

Durante la trasmissione di calciomercato di Sky, condotta da Alessandro Bonan, quindi, c’era Beppe Bergomi tra gli opinionisti in studio, che facendo l’ennesima analisi sui valori in campo nel campionato di serie A ha detto, tra le altre cose, lodando il Milan in parallelo con l’Inter, al momento il duello per lo scudetto: «Chi ha Theo? Calabria vince più contrasti di tutti in A. C’è il centrocampista più forte ora in A, Kessie. Ha trequartisti, poi Calha che ha tutto. Poi ha in porta un fenomeno. Per l’Inter il valore aggiunto è Conte. Non è la rosa migliore, è la quarta».

Una considerazione che scatena da subito le reazioni degli altri opinionisti in studio, Paolo Condò dice: “Non 2-3, una sola rosa è superiore (la Juve? ndr)”, e anche il telecronista Trevisani ribatte: “Due-tre? Cioè l’Inter sarebbe la quarta rosa? Ma no”. Eppure lo Zio resta convinto e rilancia il concetto: “Rispetto le vostre idee ma per me è la quarta”.

Tifosi interisti infuriati con Bergomi: “Traditore, sei milanista!”

Non è la prima volta che “lo Zio” si lascia andare quest’anno a dei complimenti sul Milan e questo non piace ai tifosi nerazzurri che ultimamente lo hanno messo molto nel mirino sui social. La frase di ieri sera è stata un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Bergomi sta letteralmente ca..ndo su 113 anni di storia nerazzurra”; un altro tifoso arriva a dire: “Se il re dell interismo, Massimo Moratti, che faceva lavorare cani e porci basta che erano ex bandiere nerazzurre, non si è mai ca..to di striscio Beppe Bergomi, un motivo ci sarà!”

Qualcuno prova a difendere Bergomi dalle accuse: “Bergomi dice queste cose per esaltare il ruolo di Conte (che credo sia suo amico)” ma gli haters interisti prendono il sopravvento: “Va bene tutto ma considerare La Rosa del Milan superiore a quella dell’Inter è malafede” tanto da diventare oramai un’icona per i supportes del Milan: “Lo zio Beppe Bergomi quando parla di #Milan è la personificazione dell’espressione “mi illumino d’immenso”, “Lo zio Bergomi non perde occasione per elogiare il Milan e spalare merda sull’Inter”; “Paolo Maldini ha convertito Beppe Bergomi al milanismo” e ancora “2 sono le cose: Bergomi a maggio o sale sul pullman del milan o svela che è stata tutta una gufata pazzesca sin dall’inizio”.

SPORTEVAI | 05-01-2021 09:30