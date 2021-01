Juve, i conti in tasca di Piccinini fanno infuriare i tifosi

Tutte vincenti le prime della classe in serie A nel primo turno del nuovo anno che ha visto solo la Lazio frenare ancora col Genoa. Vanno forte invece Milan, Inter, Napoli, Roma e Juventus, tutte o quasi, a suon di gol vittoriose. E mentre tutti aspettano lo scontro diretto tra rossoneri e bianconeri di mercoledì prossimo a San Siro nel giorno della Befana, ecco che fanno scalpore sui social, soprattutto quelli della Vecchia Signora, i numeri e i conti di Sandro Piccinini, ieri sera, al Club di Sky.

Piccini, conti alla mano: “Milan costato un terzo della Juve…”

Alla fine della 15° giornata in serie A, appuntamento immancabile per i calciofili, il Club di Sky Sport condotto da Fabio Caressa. Le parole di Sandro Piccinini fanno sempre riflettere ed hanno molta eco sui social. Non lo è stata da meno questa analisi finanziaria: “Calcolando i 13 giocatori migliori, quelli della Juventus sono costati 511 milioni. L’Inter 306. Il Milan 144, meno di un terzo della Juventus e meno della metà dell’Inter. Anche sul monte ingaggi il Milan è a 90 milioni, la Juve a 240. Questo per il Milan è un merito”.

Il telecronista ex Mediaset continua la sua analisi: “Forse perché la Juve ha pagato un po’ di più qualche giocatore che certi soldi non li vale. A conferma che Maldini e il suo staff hanno comprato giocatori a prezzi forse inferiore rispetto al loro potenziale. E poi c’è il lavoro di Pioli“.

Tifosi Juve contro Piccinini: “E i nove scudetti dove li metti?”

Non l’hanno presa bene, questa analisi, i tifosi della Juventus che hanno subito subissato i social di commenti negativi contro il giornalista reo di aver dimenticato nella sua analisi il pregresso di una Juve vincente da nove anni in Italia e al pari, al netto di due finali perse, delle big d’Europa. “Ma vi prego avete sentito il discorso di Piccinini?Ma che ca… ,sto maleFaccina con lacrime di gioia ma ha la minima idea di cosa ha fatto la Juve in questi nove anni e quali sono gli obbiettivi di inizio stagione delle due squadra da anni ormai? Non ci credo che ha paragonato (in soldi) le due rose” scrive un tifoso, ma non è l’unico, c’è chi ricorda appunto lo score: “8 vittorie di seguito nel campionato italiano è difficile – dice Piccinini – 9 scudetti di seguito invece sono una formalità. Piccinini sei ridicolo”.

“Si ma Piccinini si è dimenticato dei 9 scudetti?” e le critiche continuano: “Ad ogni modo: qualcuno ha capito perché #Piccinini per confrontare le rose di Juve, Inter e Milan ha fatto i calcoli su 13 giocatori? E perché non 20? Oppure 5? O chennesò 17 e mezzo?”.

SPORTEVAI | 04-01-2021 10:10