Milan inarrestabile: i tifosi eleggono il nuovo eroe

Il Milan continua a vincere e si tiene stretto il primo posto della classifica. La squadra di Pioli esce con tre punti anche dal campo del Benevento dopo una partita molto difficile. I padroni di casa hanno infatti giocato una buona partita mentre tra i rossoneri a complicare la situazione è stato Sandro Tonali che si fa espellere al 30’ del primo tempo lasciando i suoi in inferiorità per oltre un’ora.

I social si dividono sul rosso

Nel corso del match fa discutere moltissimo la decisione dell’arbitro di espellere Sandro Tonali con un rosso diretto. Una decisione nata dopo una revisione al Var e che secondo tifosi e addetti ai lavori è assolutamente sbagliata. Tra i giornalisti il primo a schierarsi è Fabrizio Biasin che commenta: “Tonali sbaglia, il Var anche di più”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Giovanni Capuano: “A me l’espuslione di Tonali sembra una scelta esagerata, e soprattutto mai e poi mai chiamata dal Var. Se la fai in campo pazienza, ma così”.

Sull’argomento però i tifosi delle varie squadre si dividono. Marco sostiene la scelta dell’espulsione: “Col dovuto rispetto: calcione diretto al ginocchio in maniera pericolosa e fuori tempo, nessuna possibilità di prendere il pallone, il rosso mi sembra la decisione più che corretta”. Anche Matteo la pensa allo stesso modo riscontrando un problema più generale: “Per quello che è il regolamento il rosso a Tonali ci sta. Il problema è che non viene utilizzato sempre lo stesso metro di giudizio”.

Il gol a sorpresa

Ma quando i rossoneri sembrano rischiare per la spinta del Benevento arriva il grandissimo gol di Leao. L’attaccante del Milan è stato uno dei giocatori più in ombra in questa prima metà di stagione ma probabilmente il riscatto arriva proprio a Benevento. “Quando la sostituzione sembra l’unica soluzione per un Milan con un uomo in meno, ecco il colpo di genio dell’uomo più in ombra fino a quel momento. Una magia assoluta da fuoriclasse assoluto. Pensate cosa potrebbe diventare Leao con un po’ di continuità”.

La nota dolente

In una giornata in cui il Milan riesce ancora una volta a superare tutte le difficoltà, c’è anche una piccola nota negativa nella vittoria che gli consente di rimanere in testa alla classifica della serie A: Sandro Tonali. Il centrocampista che doveva essere il colpo dell’ultimo mercato è stato espulso dopo circa 30 minuti in cui non ha di certo brillato come segnala anche il giornalista Paolo Ziliani: “Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: Tonali è lontano anni luce dai ritmi del Milan e dal gioco in serie A. Perde palloni, arranca, colleziona cartellini. Una delusione”.

SPORTEVAI | 03-01-2021 19:53