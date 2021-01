Milan, possibile colpo last-minute in difesa

La stagione del Milan è stata fin qui decisamente al di sopra di ogni più rosea aspettativa, ed è per questo che per continuare a tenere questo ritmo qualche rinforzo è necessario. Il reparto arretrato soprattutto è quello che richiede un intervento mirato. I tanti infortuni di questa prima parte di campionato hanno lasciato la difesa spesso sguarnita e in emergenza, e se contiamo il fatto che Léo Duarte e Mateo Musacchio non sono considerati parte del progetto tecnico rossonero, si rende necessario un rinfrozo.

Il nome più caldo, ormai da diverse settimane, è quello di Mohamed Simakan, classe 2000, di proprietà dello Strasburgo. Ma non è ovviamente l’unico. Secondo alcune voci in arrivo dalal Francia, il Milan sta pensando anche a Sven Botman, anch’egli classe 2000, centrale olandese di proprietà del Lille. Il giocatore, mancino di 195 centimeti, è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 e costa intorno ai 30 milioni di euro.

Su di lui c’è il forte intersse del Liverpool, che lo vorrebbe per sostituire l’infortunato Van Dijk, ma l’affare non è ancora chiuso e i rossoneri potrebbero provare a chiudere la trattativa in anticipo.

