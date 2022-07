Inter, Radu in prestito alla Cremonese

08-07-2022 13:38

Il portiere romeno Ionut Andrei Radu, protagonista, nell’unica partita di Serie A stagionale da lui giocata, della papera contro il Bologna che di fatto ha consegnato l’ultimo scudetto al Milan, è stato ceduto in prestito dall’Inter alla neopromossa Cremonese. Lo ha annunciato il club grigiorosso. 25 anni lo scorso 28 maggio, cresciuto nel vivaio nerazzurro, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio e la Coppa Italia Primavera, ha esordito in serie A in Sassuolo-Inter 3-1 nel 2016. Dopo le esperienze con Avellino (22 presenze in B), Genoa (50 presenze in Serie A) e Parma, nell’agosto 2020 era tornato all’Inter.

