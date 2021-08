Inter, resta un solo obiettivo sul mercato e i tifosi danno l'ok

Il rotondo 4-0 al Genoa ha restituito certezze smarrite ma non per questo ha fatto dimenticare le esigenze di mercato che restano in piedi per Inzaghi. Di sicuro gli acquisti fatti finora hanno risposto alla grande: Dzeko e Calhanoglu si sono già presi San Siro e si sono visti sprazzi di bel gioco. Servirà una riprova, considerata anche la pochezza dell’avversario, ma ora l’attenzione è rivolta sul prossimo acquisto. Manca ancora una punta da dare ad Inzaghi e sembra proprio che la rosa dei tre favoriti si sia ridotta a uno solo.

Dopo Zapata anche Thuram va ko

Scartato Zapata, che si è fatto male e ne avrà per oltre un mese (e soprattutto che costava carissimo) anche Marcus Thuram sembra fuori gioco. L’attaccante del Bayer Leverkusen è uscito al 18′ a causa di un problema al ginocchio in Bundesliga contro il ginocchio ed anche lui rischia di star fermo a lungo. L’Inter ora intende fare all in su Correa. Le parole del ds della Lazio Tare autorizzano a sognare: “Correa vuole lasciare la Lazio e vuole restare in Italia. C’è una trattativa aperta con l’Inter, vediamo cosa succede”.

I tifosi spingono per l’arrivo di Correa

Il nome dell’argentino convince i tifosi nerazzurri, a giudicare dai commenti sui social: “Salite sul carro del Tucu, c’è spazio per tutti. Non ve ne pentirete” o anche: “Correa ha dei lampi da top player assoluto, peccato che li proponga ad intermittenza. Migliorasse nella continuità sarebbe un crack” oppure: “Abbiamo accontentato Spalletti con Nainggolan, Conte con Vidal, non vedo perché non possiamo accontentare Simone con Correa che è pure meglio degli altri due”.

C’è chi osserva: “Mi par di capire che Inzaghi preferisca avere attaccanti diversi tra loro e al tempo stesso complementari e che in assenza di Dzeko sarà Lautaro à prenderne il posto” o anche “tra tutti meglio Correa, conosce il campionato italiano e conosce l’allenatore”

C’è quasi unanimità su Correa: “Io avrei preferito Zapata ma mi fido di lnzaghi” o anche: “Il titolare tanto è Lautaro: Calha, Vidal, Sensi credo che potrebbero fare quel ruolo come riserva senza problemi inoltre c’è anche Sanchez, non sarebbe molto più urgente il vice Dzeko?” e infine la battuta sarcastica: “Volevamo così tanto thuram che lui pur di non accontantarci si è rotto”.

SPORTEVAI | 22-08-2021 09:01