Thuram finisce ko: possibile problema al collaterale

Nel corso del match di Bundesliga tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, Marcus Thuram è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 18′.

Il calciatore francese, obiettivo di mercato dell’Inter che potrebbe affondare il colpo per regalare un nuovo innesto ad Inzaghi, è stato sostituito nel corso della prima frazione a seguito di una distorsione al ginocchio.

L’attaccante classe 1997 è uscito sulle proprie gambe seppur leggermente claudicante e, una volta accomodatosi in panchina, ha ricevuto i primi trattamenti medici con ghiaccio e soprattutto con l’applicazione di una fasciatura.

A fine gara il tecnico del Gladbach Adi Hutter ha dichiarato che, tuttavia, a seguito dei primi controlli sembrerebbe esserci l’interessamento del legamento collaterale.

Il tecnico tedesco, interpellato poi sul futuro dell’attaccante, ha aggiunto: “A me ha detto che resta qui”.

Parole che potrebbero raffreddare la pista Inter, quantomeno sulla carta. I nerazzurri, infatti, in attesa di capire l’entità del problema rimediato dall’attaccante potrebbero provare ad affondare il colpo negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato per regalare un nuovo rinforzo in avanti a Simone Inzaghi.

OMNISPORT | 21-08-2021 22:07