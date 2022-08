Inter, risentimento per Lukaku: salterà la Cremonese

28-08-2022 14:30

Brutta notizia in casa Inter dopo la prima sconfitta in Campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio ed a soli sei giorni dal sentitissimo derby “della Madonnina” contro il Milan. Romelu Lukaku è costretto a rimanere ai box. L’attaccante della nazionale belga ha avvisato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, e salterà quasi certamente la sfida in orario serale di martedì 30 contro la Cremonese. In più, come detto, è in forte dubbio per lo scontro diretto di sabato prossimo contro i rossoneri, in programma alle 18.

Lukaku si è infortunato nel corso dell’ultimo allenamento prima della rifinitura finale ante-Cremonese, dove l’Inter dovrà riscattarsi dopo i tre punti persi a Roma. Nella giornata di domani l’ex attaccante del Chelsea sarà sottoposto ad accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio dando indicazioni più chiare sul recupero. Il suo posto, in attacco, dovrebbe essere preso da Dzeko o Correa che affiancheranno Lautaro Martinez nella manovra offensiva della squadra allenata da Simone Inzaghi.