Inter-Roma, Ranieri: "Mourinho unico, pagai l'addio di Motta"

30-09-2022 11:57

Al Corriere dello Sport, in vista di Inter-Roma il doppio ex Ranieri ha parlato così di Mourinho: “È un galvanizzatore unico. Oggi è più riflessivo, consapevole e perfettamente aderente al progetto dei Friedkin. José gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari. Tuttavia, sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario”.

Sull’esperienza all’Inter, Ranieri ricorda: “A Milano io pagai l’addio di Thiago Motta quando decise di andare al Psg. Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente”.