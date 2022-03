04-03-2022 11:17

L’inter non segna un gol da ben 403 minuti. Il più in crisi è sicuramente Lautaro Martinez, alle prese con un digiuno che sta diventando un grosso problema sia per lui che per la squadra.

Il bomber argentino non segna da otto partite. Tuttavia, c’è un dato incoraggiante. L’ultima rete in Serie A è arrivata lo scorso dicembre proprio contro la Salernitana. Che sia la gara della svolta per il Toro?

OMNISPORT