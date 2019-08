Inter, Sarugia: Con lui titolare non si vince nulla

Non sarà ancora l’Inter definitiva, quella che lunedì debutterà in campionato con il Lecce ma c’è già chi storce il naso a guardare la (più che) probabile formazione. Qualcuno è fuori forma, qualche altro deve ancora arrivare ma c’è un nome su tutti che lascia perplessi. Si sa quanto Conte tenga al gioco degli esterni – vitale nel 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica – e dopo la bocciatura di Perisic (con tanto di cessione) vedere Candreva inamovibile sulla fascia lascia qualche dubbio.

IL TWEET – Da qui prende spunto Danilo Sarugia. Il giornalista di fede nerazzurra, volto noto di 7Gold, attacca con un tweet al veleno: “Una squadra che inizia la Serie A con Candreva sulla destra, non può ambire a grandi risultati”. Una stroncatura senza se e senza ma che però viene condivisa da tanti follower.

LE REAZIONI – Sui social arrivano commenti dello stesso tenore, da parte dei fan interisti: “Iniziare la stagione con Candreva titolare è una di quelle cose che non augurerei neanche al mio peggior nemico!” o anche: “Quando sei al 23 Agosto, stai facendo rifinitura a San Siro in vista dell’esordio stagionale, e tu avevi promesso a JoaoMario, Dalbert, Borja Valero, Candreva, Gagliardini e Icardi che San Siro l’avrebbero visto al massimo in tv dal divano di casa….”, oppure: “Preferisco vedere Poilitano sulla corsia di destra al posto di Candreva”. I dubbi sono tanti: “60 mln tra Barella e Lazaro e lunedì giochiamo con Candreva e Gagliardini o Vecino…. e senza 12esimo uomo in attacco che sblocchi dalla panchina … così non va Inter “. E infine: “Tre cose sono certe nella vita: Le tasse. La morte. Candreva finirà la carriera all’Inter”.

SPORTEVAI | 24-08-2019 10:41