Inter-Sassuolo, la data del recupero e i positivi: cosa succede ora

Il focolaio di Coronavirus che ha colpito l’Inter influenza la corsa scudetto: dopo la decisione dell’ATS di Milano, che questa mattina, a seguito delle positività di quattro giocatori nerazzurri (Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino), ha predisposto la sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, è scattato il rinvio di Inter-Sassuolo, che avrebbe dovuto disputarsi sabato sera alle 20.45.

La sosta per le Nazionali aiuta i nerazzurri: il match successivo della squadra di Antonio Conte è infatti in programma solo il 3 aprile contro il Bologna, dopo gli impegni internazionali a cui i giocatori non potranno prendere parte.

Le due settimane di stop potranno permettere ai vari calciatori positivi di negativizzarsi e di tornare ad allenarsi. Il protocollo Figc prevede infatti che passino dieci giorni di quarantena dal tampone che ha rilevato la positività, dopo i quali basterebbe che un solo tampone sia negativo affinché il giocatore possa tornare a lavorare con i compagni. I quattro giocatori positivi potrebbero così in teoria rientrare in gruppo verso la fine del mese e preparare in tranquillità la sfida contro il Bologna.

Ma nel caso l’Inter si trovasse nella stessa situazione di emergenza, la Lega non rinvierebbe la gara e lascerebbe tutto nelle mani del Giudice Sportivo, come già successo per i due controversi casi precedenti, Juventus-Napoli e Lazio-Torino.

Per quanto riguarda Inter-Sassuolo, al momento l’ipotesi più probabile per il recupero della partita è la data del 7 aprile, ovvero la prima disponibile e nello stesso giorno dell’altro recupero della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli.

OMNISPORT | 18-03-2021 17:27