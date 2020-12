Inter, Schira: "Scambio col Chelsea" e i tifosi insorgono

Nonostante i risultati positivi in campionato il rapporto tra Antonio Conte e il mondo Inter non vive certamente un momento felice. La dirigenza nerazzurra, però, ha intenzione di fare tutto il possibile per accontentare il proprio allenatore e fornirgli i giocatori giusti per riuscire ad arrivare all’obiettivo scudetto.

Scambio Perisic-Marcos Alonso con il Chelsea

Secondo Nicolò Schira, in questi giorni l’Inter sarebbe tornata a contattare il Chelsea per uno scambio che porterebbe a Milano un pupillo di Conte e sistemerebbe del tutto il reparto degli esterni di centrocampo. “Ivan Perisic potrebbe lasciare l’Inter nella finestra invernale di mercato – ha scritto su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport -. Antonio Conte vuole Marcos Alonso per rimpiazzarlo. Il terzino spagnolo è perfetto per il suo 3-5-2. Conte lo apprezza sin dai tempi del Chelsea. Fali Ramadani sta lavorando all’accordo”.

Marcos Alonso, ex Fiorentina, fu uno dei grandi protagonisti della vittoria della Premier League da parte del Chelsea di Conte. E ora il tecnico lo accoglierebbe a braccia aperte in nerazzurro, per tentare l’assalto allo scudetto.

Gli interisti dicono no allo spagnolo

I tifosi nerazzurri, però, si dividono tra chi sarebbe felice per l’eventuale partenza di Perisic e chi, invece, è deluso per la scelta del suo rimpiazzo. “Addio Emerson Palmieri”, commenta Eantonio, che preferirebbe l’italo-brasiliano, altro giocatore del Chelsea, a Marcos Alonso.

“Bella schifezza lo spagnolo, mi tengo Perisic”, scrive Simo, ma Duca ribatte: “Non scherizamo. Perisic è l’anticalcio”. Alessandro, invece, ironizza sul croato: “Scusa Nicolo ma è impossibile… mi era stato detto che Perisic era rigenerato dal lavoro di Conte e dava tutto per la sua squadra in Europa e non solo”.

Per Antonio, se Perisic partisse l’Inter dovrebbe muoversi anche in attacco: ”Deve entrare anche un attaccante. Perché Perisic farà schifo a tutti (a me no), ma fa da esterno e da quarta punta”. Sadwich, infine, ricorda che “in realtà avremmo Kolarov, ma Conte lo fa giocare come difensore centrale…”.

SPORTEVAI | 22-12-2020 09:10