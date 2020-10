Inter, Schira: “Su di lui c’è il PSG”, ma è rivolta dei tifosi

Il mercato concluderà le sue operazioni solo tra qualche giorno e in casa Inter si continua a lavorare senza sosta. Il tema cessioni sembra essere quello più caro al team nerazzurro che ha bisogno di sfoltire un po’ la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Non è di certo un esubero Christian Eriksen. Il giocatore danese è arrivato a Milano solo lo scorso gennaio, probabilmente nel momento più difficile per riuscire ad ambientarsi in un nuovo campionato. Dopo il suo arrivo infatti ha avuto a disposizione pochissimo tempo per ambientarsi prima che arriva il lockdown e la sospensione. Ora all’inizio di una nuova stagione il suo ruolo potrà essere fondamentale nello scacchiere nerazzurro.

Schira: “Occhio all’interesse del PSG”

Il giornalista Niccolò Schira però tiene in allarme i tifosi nerazzurri rivelando che sulle tracce del giocatore ci potrebbe essere anche il PSG: “I francesi hanno mostrato interesse per Christian Eriksen. Leonardo ha parlato con l’agente del centrocampista danese per chiedergli di una possibile cessione. Ma per il momento l’Inter non vuole cederlo”.

Sembra impossibile una cessione così importante a questo punto della stagione, a campionato iniziato da due giornate con l’Inter a lottare per le prime posizioni. A far agitare i tifosi è soprattutto il rapporto tra il danese e Antonio Conte, con il tecnico che nella passata stagione ha dimostrato di non aver subito trovato il feeling con il giocatore danese.

Tifosi uniti

Ma sui social i tifosi dell’Inter cominciano ad alzare le barricate sostenendo che Eriksen non lascerà mai Milano in questo momento: “Lo scrivi di donne perché possono ridere meno persone”, stuzzica Alfonso. E c’è chi a sorpresa rivela di essere pronto anche a disfarsi del giocatore ex Tottenham pur di mettere a segno un colpo importante in altre zone del campo: “Conte deve dire se il giocatore rientra nel suo progetto tecnico, altrimenti la soluzione migliore sarebbe quella di venderlo”, dice Davide.

SPORTEVAI | 02-10-2020 08:59