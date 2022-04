03-04-2022 14:47

Romelu Lukaku non se la passa bene al Chelsea. L’ex giocatore nerazzurro vorrebbe tornare all’Inter ma non sarà così semplice la trattativa.

Nel frattempo, il ct del Belgio Martinez si augura un cambiamento per Lukaku: “Mancano ancora sette mesi alla Coppa del Mondo, ma mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali e mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard”, ha dichiarato al “Sun”.

OMNISPORT