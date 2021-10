Inter-Sheriff, Calhanoglu non convocato: in dubbio anche per la Juventus

19-10-2021 15:57

Vidal e Sensi sì, Hakan Calhanoglu no. L’Inter non può contare sull’ex centrocampista del Milan per la terza giornata di Champions League contro lo Sheriff: non è stato convocato per un problema fisico per il quale era rimasto in panchina anche contro la Lazio.

Fuori dagli undici nel match perso all’Olimpico, Calhanoglu salta dunque anche la sfida europea che per l’Inter dovrà per forza tradursi in una vittoria, considerando i sei punti dello Sheriff e il solo conquistato dai nerazzutti tra Real Madrid e Shakhtar nei primi due turni.

Calhanoglu sta facendo i conti con un problema alla caviglia che potrebbe costringerlo a rimanere fuori anche per il Derby d’Italia che vedrà di fronte Inter e Juventus domenica prossima. A riposo per lo Sheriff, rimane in dubbio per il nono turno di Serie A.

Sempre in campo nelle prime nove gare tra Serie A e Champions, Calhanoglu ha saltato solamente la sfida contro il Bologna ed ora non potrà giocare contro lo Sheriff. Avvio esaltante nel primo match contro il Genoa, in cui ha segnato un goal e fornito un assist, poi più nulla.

Il rendimento di Calhanoglu dopo il primo turno è stato infatti deludente, con un solo passaggio decisivo e prestazioni altalenanti senza più entrare nel tabellino. Per Inzaghi è comunque un titolare, ma difficilmente potrà esserci dal 1′ contro la Juventus, sfida che potrebbe proprio vederlo assente.

Senza Calhanoglu, l’Inter dovrebbe proporre Vidal titolare contro lo Sheriff al fianco di Brozoviz e Barella, mentre Sensi, recuperato alla pari del cileno, partirà dalla panchina. Possibile conferma di formazione anche nel Derby d’Italia, nel caso in cui il 27enne non dovesse recuperare dal fastidio alla caviglia.

