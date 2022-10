Inter, si allungano i tempi di recupero di Lukaku

04-10-2022 13:12

Non buone notizie per Romelu Lukaku.

Il calciatore dell’Inter infatti non è ancora pronto a tornare. Questa sera, nel match di Champions League contro il Barcellona non ci sarà. L’attaccante continua a lavorare a parte e probabilmente salterà anche la prossima di campionato contro il Sassuolo.

Prima della prossima settimana non si vedrà Lukaku in campo. Stando alla tabella di marcia dovrebbe recuperare per essere in panchina al Camp Nou sempre contro il Barcellona e poi per il match di San Siro contro la Salernitana.