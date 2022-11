Inter, si ferma Darmian: arrivederci nel 2023

08-11-2022 20:07

Piove sul bagnato in casa Inter, dove sono tornati a soffiare venti di crisi dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, la quinta in campionato, che ha dilatato il distacco dalle prime posizioni.

Nonostante il brillante cammino in Champions League la squadra di Inzaghi ha l’obbligo di chiudere il 2022 al meglio battendo Bologna e Atalanta, ma in vista delle ultime due gare prima della pausa per il Mondiale il tecnico nerazzurro, già alle prese con l’assenza di Romelu Lukaku e il graduale rientro di Marcelo Brozovic, sarà costretto a fare a meno anche di Matteo Darmian.

Dopo aver accusat un risentimento muscolare nell’allenamento di lunedì mattina, l’ex esterno di Torino e Manchester United è stato sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione agli adduttori della coscia destra.

Darmian tornerà quindi in campo solo nel 2023 e chiude la prima parte di stagione con 14 presenze tra campionato e Champions League, otto delle quali da titolare.