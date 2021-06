Inter, si muove Simone Inzaghi: un big verso la conferma

La cessione di Achraf Hakimi, passato al Psg per 71 milioni, darà ossigeno alle casse societarie dell’Inter, ma potrebbe non bastare per portare tranquillità tra i tifosi nerazzurri.

Nella giornata di lunedì, infatti, sono circolate voci, rilanciate da ‘Bloomberg’, circa l’imminente cessione del club da parte di Suning, al quale subentrerebbe addirittura il governo provinciale di Jiangsu.

Voci smentite dalla stessa Suning, che tanto si è battuta nelle ultime settimane proprio per evitare questa eventualità anche attraverso il prestito di 250 milioni dal fondo statunitense Oaktree.

Passando al lato tecnico e alla sessione di mercato che sta per aprirsi ufficialmente, come detto la società si sta organizzando per proseguire il piano delle cessioni, che dovrebbe prevedere il sacrificio di giocatori non indispensabili per il progetto tecnico e legati al club da ingaggi onerosi, come Arturo Vidal e Ivan Perisic.

Progetto tecnico che vede sempre più coinvolto in prima persona Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino sostituto di Antonio Conte alla guida dell’Inter è in stretto contatto con il ds Piero Ausilio e l’ad Beppe Marotta e ha già espresso alcune indicazioni, approvando ad esempio l’arrivo di Hector Bellerin come sostituto di Hakimi, ma soprattutto esponendosi per il futuro di Lautaro Martinez.

L’ex allenatore della Lazio ha infatti chiamato direttamente il ‘Toro’ per esprimergli tutta la propria stima e per comunicargli la ferma decisione di metterlo al centro del progetto tecnico tattico della nuova Inter in coppia con il gemello Romelu Lukaku dopo l’ottimo rendimento che la coppia ha avuto nella stagione coronata dallo scudetto.

Un bell’attestato di stima per Lautaro, ora impegnato con l’Argentina in Coppa America, ma di sicuro non tranquillo circa la propria situazione contrattuale che lo vede legato all’Inter fino al 2023 con ingaggio di “appena” 2,5 milioni, lo stesso del suo approdo in nerazzurro.

La trattativa per il prolungamento, con relativo raddoppio dello stipendio, è in piedi da tempo, ma non si sblocca. L’agente del giocatore, Alejandro Camano, è stato avvistato nelle scorse ore nella sede del club e avrà sicuramente appreso della telefonata di Inzaghi.

In attesa che sia il club a ribadire anche con i fatti la fiducia nel proprio numero 10…



OMNISPORT | 30-06-2021 12:17