Inter, siamo alle battute finali per Paulo Dybala

12-06-2022 10:49

Le cose in casa Inter si muovono davvero in fretta, anche perché Beppe Marotta avrebbe promesso a Inzaghi, per quanto possibile, di consegnargli la rosa completa al rientro dalle vacanze.

In quest’ottica, lunedì andrà in scena un incontro, che dovrebbe essere l’ultimo, tra l’entourage di Paulo Dybala e Inter per definire tutti i dettagli che porterà la Joya ad Appiano Gentile. Si va verso il sì alla proposta di un contratto triennale con ingaggio di sei milioni più bonus a stagione.

