24-05-2022 14:42

A poco o nulla è servita la vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi per 3 a 0 contro la Sampdoria. I nerazzurri hanno comunque chiuso la stagione al secondo posto alle spalle del Milan di Pioli che si è laureato per la 19esima volta campione d’Italia. Striscia La Notizia ha così consegnato un tapiro all’allenatore.

Simone Inzaghi, il tapiro dopo lo scudetto mancato

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso la classifica di Serie A con 84 punti contro gli 86 del Milan. Dopo Supercoppa e Coppa Italia la formazione del presidente Zhang non è riuscita a confermare lo scudetto dello scorso anno, firmato Antonio Conte. “Striscia La Notizia”, programma Mediaset, tramite il proprio inviato Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro al tecnico.«Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti».

Simone Inzaghi, ecco i piani per il futuro all’Inter

A domanda diretta sulla sua eventuale permanenza, Simone Inzaghi è perentorio e diretto. «Rimango certamente», ammette ricevendo il secondo Tapiro dell’anno. Del resto proprio oggi sta partecipando a un vertice sul futuro e sul mercato con Marotta, Ausilio e Zhang a cui dovrebbe prendere parte anche il portiere Onana dalla prossima stagione in forza all’Inter.

Inter, la strategia di mercato e la volontà di Inzaghi

Oggi così si discuterà di futuro. Sembra inevitabile il sacrificio di un big. Simone Inzaghi proverà il tutto per tutto per tenersi stretto Lautaro Martinez. Intanto si lavora anche in entrata con due nomi caldi, Dybala e Mkhitaryan. Sul primo non ci sono dubbi e la trattativa sembra quasi in i dirittura d’arrivo. Per il secondo che non ha ancora rinnovato con la Roma se ne discuterà oggi o nei prossimi giorni.