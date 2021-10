Inter, Simone Inzaghi sorride: arriva la notizia tanto attesa

In vista del match contro la sua amata Lazio, Simone Inzaghi può finalmente sorridere con una notizia importante. L’altro ex della sfida il “Tucu” Joaquin Correa è recuperato e sarà a disposizione per sabato, quando i nerazzurri affronteranno all’Olimpico la squadra di Sarri.

La lieta novella è arrivata direttamente dai social: “Pronto per domani”. Con un post su Instagram Joacquin Correa si mette a disposizione della sua nazionale, l’Argentina, che dovrà vedersela contro il Peru‘ nella notte per le qualificazioni Mondiali in Qatar 2022.

L’unico problema per Simone Inzaghi è la vicinanza tra le due sfide, quella dell’Argentina e Lazio-Inter. Come riporta Sportmediaset infatti, al fischio finale del match contro il Perù Lautaro Martinez – anche lui recuperato e probabilmente titolare nel tridente di Scaloni – e il Tucu s’imbarcheranno su un charter privato per tornare in Italia venerdì sera. I nerazzurri giocheranno sabato alle 18, quindi i due giocatori torneranno a meno di 24 ore dall’incontro.

Simone Inzaghi schiererà sicuramente Dzeko titolare contro la Lazio, un match che per il bosniaco ha il sapore del derby, dopo aver indossato la maglia della Roma per sei anni. Per il tecnico nerazzurro invece sarà un ritorno a casa, vedremo come il pubblico lo accoglierà. Stesso discorso vale per Correa, anche se difficilmente verrà schierato da titolare contro la sua ex squadra. Ma intanto ci sarà.

OMNISPORT | 14-10-2021 15:06