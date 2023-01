26-01-2023 12:00

In casa Inter tiene banco il caso legato a Milan Skriniar. Lo slovacco non rinnoverà ed ora per i nerazzurri si apriranno due strade: tenerlo sino a fine stagione e perderlo a zero, oppure accettare un indennizzo dal PSG per cederlo a gennaio? La strategia nerazzurra.

Inter, il dilemma Skriniar: il PSG all’orrizzonte

I tifosi interisti hanno sperato fino all’ultimo, ma Milan Skriniar non rinnoverà il contratto con il club di Simone Inzaghi, che scadrà il prossimo 30 giugno. La società ha offerto fino a 6.5 milioni di euro a stagione. Uno sforzo elevato per le casse del club di Zhang ma inferiore rispetto a quanto lo slovacco andrà a percepire al PSG. Con i francesi l’accordo è stato raggiunto per una cifra ben superiore ai 7 milioni annui.

Ora la scadenza è sempre più vicina ed il PSG, forte dell’accordo raggiunto con lo slovacco, offrirà una cifra al ribasso tra i 15 ed i 20 milioni. Un corrispettivo da non disprezzare, ma inferiore alle aspettative di Zhang.

Inter, l’alternativa a Skriniar

L’alternativa alla partenza a gennaio è tenere Skriniar sino al termine della stagione e perderlo a parametro zero. Lo slovacco è al momento il capitano della squadra ed un uomo importante dello spogliatoio nonostante vada via. Per Simone Inzaghi rimane comunque un elemento fondamentale per la seconda metà di stagione, dove l’obiettivo sarà tentare di andare avanti il più possibile in Champions League, cercare una rimonta allo Scudetto assai complicata e provare a vincere la Coppa Italia. Tuttavia, il dubbio riguarda nella mentalità dell’ex Sampdoria, in quanto se si vede già a Parigi, la concentrazione viene meno.

Inter: Scalvini l’uomo adatto per sostituire Skriniar

Secondo La Gazzetta dello Sport, il prescelto per sostituire Skriniar è Giorgio Scalvini, difensore classe 1999 dell’Atalanta. La Dea, però, non vorrebbe privarsi del suo talento prima dell’estate e lo valuta la bellezza di 40-50 milioni di euro, una cifra al momento davvero proibitiva per le casse nerazzurre e, al momento, non praticabile, salvo clamorosi colpi di scena.