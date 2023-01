Inter, Sneijder attacca la società sul caso Skriniar

25-01-2023 21:44

Sul caso Skriniar in casa Inter, l’ex nerazzurro Sneijder si è espresso chiaramente: “Quando non c’è un buon management è difficile controllare tutto – ha dichiarato l’olandese, stamane protagonista in occasione dei sorteggi per la fase finale della Nations League (l’Italia affronterà la Spagna) -. Non è possibile che i giocatori dicano di volere andare via, soprattutto in questo momento”.

“Bisogna gestire queste situazioni e tenerle sotto controllo. L’Inter ha un’ottima squadra, non sarà un problema ma potrebbero uscirne altri. Deve esserci una persona adesso che dica: ‘Basta, pensiamo a fare un bel calcio e a vincere”, ha concluso Sneijder.