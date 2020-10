Inter, Skriniar negativo al Covid: ora punta il Real

Buone notizie per l’ Inter e per Milan Skriniar : il centrale slovacco è risultato negativo al Covid-19 e dunque può tornare a disposizione di Conte. L’obiettivo è far parte della spedizione nerazzurra di martedì contro il Real Madrid.

Non ci sarà ovviamente nella sfida di oggi contro il Parma, ma ad Antonio Conte preme ritrovare un difensore come lui soprattutto in Champions League, proprio come attacchi come quello del Real Madrid.

Skriniar era positivo al Covid-19 dall’8 ottobre scorso e quindi ha trascorso quasi un mese in isolamento in Slovacchia. L’assenza del difensore centrale si è fatta sentire per Conte e per tutta l’Inter, stranamente debole in fase difensiva in questo inizio di stagione.

Adesso Skriniar è tornato, anche se avrà bisogno di qualche fisiologico allenamento in squadra per riprendere il giusto ritmo.

OMNISPORT | 31-10-2020 16:28