Inter, Stellini: "Eriksen e Sanchez decisivi, Lukaku e Lautaro si completano"

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Stellini è intervenuto dopo il 2-1 per l’Inter contro il Torino: “Sono vittorie molto importanti, visto che queste partite non sono semplici da giocare. Le squadre ti aspettano e non ti concedono molto. Ci vogliono grandi giocate o episodi. Con il rigore abbiamo sfruttato l’episodio, mentre con il goal di Lautaro abbiamo fatto una grande giocata”.

Il vice-allenatore dell’Inter rivela anche di aver studiato già in settimana gli ingressi dalla panchina di Sanchez ed Eriksen: “L’ingresso di Eriksen e Sanchez ha cambiato certamente la partita, ma noi lo sapevamo. Ci aspettavamo da loro due un cambio di marcia, ci avevamo lavorato in settimana. Eriksen ha svoltato le sue prestazioni, nell’essere decisivo all’interno della squadra. Non so se era un problema di serenità, c’è anche l’ambientamento al calcio italiano, che è complicato. Adesso lui si è integrato perfettamente”.

Stellini chiude l’intervista parlando anche dell’affiatamento della Lu-La: “Lautaro e Lukaku hanno tante frecce nel loro arco, visto che uno completa l’altro e hanno caratteristiche diverse. Hanno entrambi grande spirito di sacrificio, poi in allenamento provano tanti dettagli, soprattutto adesso che abbiamo settimane piene”.

