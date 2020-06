Inter su Hakimi, ma la concorrenza è spietata

C'è anche l'Inter su Achraf Hakimi. Laterale esploso con la maglia del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, non resterà sicuramente in giallonero ma al contempo appare difficile che i Blancos gli diano spazio in squadra. Ecco perché si sta scatenando una piccola asta su di lui, con il club meneghino assolutamente in corsa per aggiudicarselo.

Ne parla in Spagna l'emittente 'Onda Cero', che però specifica come sul giocatore siano forti gli interessamenti anche di Manchester City e Bayern Monaco.

Non sarà quindi facile spuntarla, ma i nerazzurri sono assolutamente della partita. Uno dei nodi più difficili da districare resta però lo stesso Real Madrid, che non sembra volersene privare per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 20:16