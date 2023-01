Inter, su Inzaghi le ombre di Conte e di De Zerbi

13-01-2023 10:36

Dopo lo scudetto perso al primo anno di Inter, Simone Inzaghi aveva il dovere di riprovarci. Ma ora la vetta è lontana, così al tecnico resta la possibilità di rifarsi con le Coppe, come l’anno scorso. Ma potrebbe non bastare per essere confermato sulla panchine nerazzurra, nonostante abbia un altro anno di contratto. Lo scrive calciomercato.com.

Champions a parte, le affermazioni in Supercoppa e in Coppa Italia potrebbero non essere sufficienti se l’Inter non centrerà la qualificazione alla prossima Champions. In questo caso, ecco profilarsi all’orizzonte due nuovi per sostituire Inzaghi: il ritorno di Antonio Conte o l’arrivo dall’Inghilterra della novità De Zerbi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE