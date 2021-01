Inter, svanisce il sogno di mercato: l’ironia dei social

Un sogno di mercato svanito. L’Inter non riuscirà ad arrivare a David Alaba. Il calciatore del Bayern Monaco in scadenza di contratto con la società tedesca sembra aver trovato un’intesa con un’altra grande d’Europa: il Real Madrid. Un affare che si concluderà però soltanto la prossima estate quando il giocatore si liberà a parametro zero dai bavaresi.

Sogno svanito

Un sogno di mercato che svanisce per l’Inter. La società nerazzurro aveva provato da tempo a inserirsi nella corsa per il difensore che ha tutte le caratteristiche giuste per inserirsi al meglio nello schema tattico di Antonio Conte, ma i nerazzurri non ce l’hanno fatto contro la potenza economica dei Blancos che potevano mettere sul piatto un ingaggio decisamente più importante.

La speranza dei fan nerazzurri di riuscire a mettere le mani su un big d’Europa vano così in frantumi. In un mercato che si presenta in versione decisamente ridotta rispetto al passato a causa della crisi economica, le opportunità di mercato rappresentate dai giocatori a parametro zero sono quelle da sfruttare ma trovarsi un avversario come i Blancos non è impresa semplice, e dopo il sogno Messi della scorsa estate, con Alaba arriva una nuova doccia fredda.

L’ironia dei social

La notizia dell’imminente accordo del giocatore con il Real scatena l’ironia dei social con tanti fan del Milan e della Juventus che prendono di mira i nerazzurri. Tra i tifosi dell’Inter c’è chi guarda al futuro: “Dopo che Alaba è sfumato, io mi butterei su un bersaglio più realistico: Bernat”, scrive Nico che però viene preso di mira dai tifosi delle altre squadre. “Non avete i soldi per tagliare l’erba di appiano e parlate di giocatori? Vivete in un mondo parallelo”. E le battute sulla difficile situazione economica dell’Inter si moltiplicano: “Non accettano ticket restaurant”, scrive Frenulo.

Anche Rudi prova a riportare tutti con i piedi per terra: “Non avete neppure i soldi per pagare gli stipendi. Il vostro amministratore delegato ve l’ha detto in tutte le salse che non ci sono soldi per fare investimento e voi pensate ad Alaba? Poi non lamentatevi se vi danno tutti degli stupidi”. E da interista anche Matteo invita alla calma: “Alaba cosa c’entrava con noi? Sognare per sognare, alziamo il tiro su Mbappè. Poi vi lamentate se i milanisti vi prendono in giro, servite assist che neanche Wes nel 2010”.

SPORTEVAI | 19-01-2021 10:45