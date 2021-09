Inter: svelata la mega offerta dall'estero per un big nerazzurro

Il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez con l’Inter sembra ormai certo, eppure è stato svelato un retroscena di mercato che, se lo scenario conseguente si fosse realizzato, la storia dei nerazzurri in questa stagione avrebbe potuto cambiare ulteriormente, dopo le cessioni di due calciatori che sembravano pilastri inamovibili della squadra vincitrice dell’ultimo scudetto come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku.

Il retroscena è stato svelato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano durante il podcast “Here we go” e riguarda proprio il 24enne attaccante argentino. Il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe infatti fatto di tutto per accaparrarsi il “Toro” e soprattutto per strapparlo ai campioni d’Italia, suoi acerrimi rivali quando era alla Juventus, tanto che gli Spurs pare abbiano offerto fino a 90 milioni di euro, di cui 70 fissi, 10 tramite bonus facilmente raggiungibili e altri 10 legati a obiettivi “più complessi”.

Ma a decidere per il no, in questo caso, è stato il calciatore: Lautaro aveva già deciso di rimanere all’Inter nell’immediato futuro. E ora il sudamericano è a un passo dal rinnovo, come ha confermato lo stesso amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Non c’è dubbio che a spingerlo a rimanere siano stati i 6 milioni di euro di ingaggio, uno dei più alti dell’intera rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’accordo è stato rinegoziato nelle ultime settimane. Inizialmente infatti prevedeva che, a fronte di un’offerta da 111 milioni di euro proveniente dall’estero, Lautaro sarebbe potuto andare via senza la necessità di trattare con l’Inter. Ora questa clausola è stata eliminata ed è stata una vittoria della società, tuttavia gli agenti del “Toro” hanno comunque strappato a Marotta la promessa che, in caso di un’offerta importante per il loro assistito, i nerazzurri la esamineranno.

OMNISPORT | 09-09-2021 12:45