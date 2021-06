Inter, tifosi scettici per lo scambio col Cagliari

Anche senza le risorse degli scorsi anni, l’Inter è intenzionata a garantire a Simone Inzaghi rinforzi adeguati per difendere il titolo di campioni d’Italia conquistato con merito nella stagione appena conclusa.

Scambio col Cagliari per Nandez

Con l’addio Achraf Hakimi, destinato al Psg, la priorità per l’Inter è acquistare un giocatore in grado di coprire tutta la fascia destra: l’obiettivo numero uno è Nahitan Nandez, jolly del Cagliari in grado di giocare sia da esterno che da mediano. Il giocatore ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro, ma Marotta e Ausilio sperano di convincere il club sardo ad accettare uno scambio: in cambio dell’uruguaiano, in Sardegna arriverebbero i giovani Pirola ed Esposito.

L’idea di rinunciare a due dei talenti più interessanti sfornati dal vivaio nerazzurro non piace però a molti tifosi dell’Inter. “In pratica dovremmo vendere al Cagliari i migliori giovani. Sta bene dove sta Nandez”, il commento su Facebook di Giuliano.

Tifosi contrari

“Sono d’accordo con te. Se questo è il prezzo, è meglio che Nandez se ne rimanga al Cagliari”, aggiunge Nico. “Pirola è fortissimo, fossi nell’inter lo terrei come quarta punta. Non facciamo stupidaggini, grazie”, l’invito di Matteo.

Luca, invece, auspica che l’operazione sia completata da un dettaglio importante: “Credo debba esserci l’intenzione di mettere la recompra a tutti gli eventuali giovani ceduti. Per me potrebbe essere una buona operazione, inserendo anche Nainggolan. Fai valutazioni alte per il bilancio, ti togli il Ninja e ti prendi Nandez”.

Per Niko, invece, quello che conta è prendere l’uruguaiano: “Nandez in rosa è ottimo ragazzi… magari venisse”.

SPORTEVAI | 02-06-2021 09:17