Mercato Inter, l'agente di Lautaro e Hakimi spiega la situazione

In casa Inter, c’è molta preoccupazione per il futuro di Lautaro e Hakimi. Intervistato da Qsvs su Telelombardia, l’agente dei due calciatori Alejandro Camano ha voluto fare un po’ di chiarezza: “Hakimi? Al momento non c’è nessuna situazione. Non ho parlato con nessun club e credo neanche l’Inter. È un momento difficile per il calcio, c’è una situazione economica difficile. Non è facile uscire da una situazione complicata dovuta al Covid19. Credo che non sia possibile oggi dire chi dall’Inter uscirà per sistemare questa situazione economica complicata”.

Hakimi è stato un protagonista della stagione dell’Inter e il suo futuro resta comunque in bilico: “Lui è molto giovane, è arrivato all’Inter con una decisione molto intelligente. Quando comincia il mercato ti chiamano per i tuoi giocatori, per tutti i calciatori. Il mercato comincia e se l’Inter è in difficoltà capiremo cosa fare. Il mercato dirà. Quanto può valere oggi con la pandemia Hakimi? Io devo intanto fare i complimenti ai dirigenti dell’Inter perché dopo il Borussia in tanti l’hanno cercato ma lui è arrivato all’Inter. Non conosco il costo del mercato e il cartellino è di proprietà del club. C’è una domanda e c’è un’offerta”.

Tema caldo il rinnovo di Lautaro: “Sono arrivato alla sua procura ad oggi e devo parlare con l’Inter ma il rapporto con il club è buono. Se non si era arrivati all’accordo per il rinnovo prima è responsabilità dell’agente precedente. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club molto bene. Adesso arriva l’allenatore nuovo, c’è bisogno prima di capire dell’aspetto sportivo e poi si parlerà di tutti i giocatori che sono molto importanti. Hakimi ha 4 anni di contratto ancora e Lautaro due. In futuro non lo so, tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che se tutta l’Europa ha visto il calcio dell’Inter e dei suoi campioni tutti i giocatori saranno presi in considerazione”.

Addio ad Antonio Conte, adesso all’Inter c’è Simone Inzaghi: “Credo che se i dirigenti hanno scelto lui è perché era il miglior allenatore per l’Inter. Credo che lui sia un grande tecnico e non abbiamo un’opinione su questo. Il calcio non è facile ma lui ha esperienza, non lo conosciamo personalmente ma crediamo che sia bravo. Auguriamo il meglio a Conte“.

