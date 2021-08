Inter, tifosi sempre più scoraggiati: “Deve essere uno scherzo”

E’ un momento molto complicato per i tifosi dell’Inter. La possibile partenza di Lukaku, a distanza di pochi mesi dagli addii di Hakimi e di Antonio Conte, sembra segnare la fine di un momento magico per i tifosi nerazzurri. Dopo la vittoria dello scudetto, i tifosi dell’Inter hanno avuto solo cocente delusioni e anche le prossime mosse di mercato non sembrano essere particolarmente esaltanti.

Lukaku: rispunta il nome di Dzeko

Nelle ultime ore tra gli addetti di calciomercato è rispuntato il nome di Edin Dzeko come possibile sostituto di Lukaku in caso di una sua partenza. I dirigenti nerazzurri starebbero infatti lavorando all’arrivo di Duvan Zapata e anche a quello dell’attaccante della Roma che gli farebbe da “secondo”. Una soluzione però che non sembra trovare l’approvazione dei tifosi, che in caso di cessione di Lukaku vorrebbero che gli introiti fossero reinvestiti su giocatori più giovani e di prospettiva.

“Se incassi 100 e passa da Lukaku, Dzeko non si può sentire per sostituirlo. Deve essere uno scherzo”, dice Monaco. Mentre Marco fa notare come le notizie in casa Inter stiano diventando sempre peggiori: “In 48 ore siamo passati da Zappata-Correa per 80 milioni, a Zapata-Dzeko (forse), vediamo tra 48 ore dove arriviamo”. Mentre Rob ironizza sull’età dell’attaccante della Roma: “Se Dzeko non arriva, il piano B è Gigi Riva”.

Inter: problemi che si ripetono

Molti tifosi nerazzurri sono preoccupati anche per la tempistica con cui tutto questo sta avvenendo. A distanza di pochi giorni dall’inizio del campionato rischiano di veder partire il giocatore più importante e senza avere grandi idee su come sostituirlo: “Non sanno che pesci prendere neanche Marotta e Ausilio secondo me – scrive Vortex – Che poi prendi Zapata e Dzeko ora per sostituirne almeno uno dei due l’anno prossimo, quando ci sarà anche la cessione di Lautaro con cui dovrai prendere altri due attaccanti e la buonuscita da dare a Dzeko”.

Le alternative

Se il nome di Dzeko non sembra affascinare i tifosi dell’Inter, non riescono nell’intento neanche gli altri fatti negli ultimi giorni. A pochi giorni dall’inizio del campionato per i nerazzurri lo spazio di manovra è piuttosto limitato e i tifosi non sono contenti neanche delle altre possibilità per l’attacco: non sembrano riscaldare i nomi di Belotti o quello del giovane Scamacca (che arriverebbe come riserva), e non convince neanche l’idea di un clamoroso ritorno di Maurito Icardi.

SPORTEVAI | 07-08-2021 08:46