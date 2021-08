Inter, Lukaku sempre più sulla strada verso il Chelsea

Ormai su Romelu Lukaku si sta dicendo tutto e il contrario di tutto, come da copione rituale quando si tratta di calciomercato, e in particolare quando c’è una trattativa, come quella tra l’Inter e il Chelsea, nella quale in ballo c’è il futuro di un grande calciatore come il bomber nerazzurro ma anche quello dei due club.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Blues hanno presentato la nuova offerta per il 28enne belga: 110 milioni di euro più il cartellino di Davide Zappacosta. Ma l’Inter insiste sulla sua linea, e cioè nessuna contropartita tecnica. Inoltre, malgrado qualcuno lo abbia dato vicino alle dimissioni perché in disaccordo con la cessione di Lukaku, è Beppe Marotta in persona che conduce il dialogo per conto dei campioni d’Italia. Perché di dialogo, appunto, si tratterebbe, e non di un muro contro muro, secondo la Rosea.

Marotta infatti insiste per un prezzo di 120 milioni e le due parti stanno lavorando per arrivare a un compromesso a 115. Nel mezzo ci potrebbero essere i bonus, ma secondo gazzetta.it la trattativa è in una fase di importante accelerazione. E questo nonostante, dalla Spagna, si moltiplichino le voci di un interessamento del Chelsea per Lionel Messi, ormai ufficialmente ex calciatore del Barcellona.

Ma l’amministratore delegato dei Blues, Marina Granovskaia, sarebbe concentrata esclusivamente sull’acquisto dell’attaccante belga. E infatti, da questa mattina, i contatti col suo corrispettivo nerazzurro Marotta sarebbero costanti e ormai quasi senza soste. Naturalmente l’ultima parola spetta alla famiglia Zhang, che si trova a Nanchino, ma questo sarebbe l’ultimo dei problemi per il Chelsea, poiché la proprietà Suning vuole fortissimamente la cessione di Lukaku per rimpinguare le casse della società, in barba alla rabbia dei tifosi.

OMNISPORT | 06-08-2021 21:09