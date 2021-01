Inter, tifosi tra speranza e scetticismo: "Può essere la svolta"

Inter impegnata in Coppa Italia quest’oggi. A Firenze la squadra di Antonio Conte si gioca l’unica competizione extracampionato rimasta dopo la doppia eliminazione in Europa, Champions ed Europa League. Al Franchi, annunciato ieri dal tecnico ex Juve, ci sarà l’esperimento di Eriksen nel ruolo di regista basso, un po’ alla Pirlo. Potrebbe essere l’ultima chance per il danese al centro oramai da un anno di un vero e proprio caso internazionale. Tifosi nerazzurri divisi sull’opportunità in attesa del verdetto del campo.

Conte ci prova, Eriksen in regia

Lo ha detto ieri in conferenza stampa, Antonio Conte, spiazzando un po’ l’opinione pubblica calcistica. “Abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare con lui anche dal punto di vista tattico nella posizione di play. Mi aspetto da lui delle grandi risposte domani in questa posizione”. Insomma Eriksen come nuovo Pirlo che prima da Mazzone e poi da Ancelotti fu reinventato in quel ruolo dopo un inizio di carriera da trequartista nell’Inter. Potrebbe essere anche l’ultimo tentativo per risollevare le sorti dell’esperienza nerazzurra del danese finito al centro di un caso quasi internazionale con le parole, dapprima del ct della Danimarca e poi del suo agente. Ma al tempo stesso difficilmente piazzabile sul mercato, se non in prestito secco sperando in una rivalorizzazione altrove.

Biasin punzecchia Conte: “Dichiarazioni contrastanti”

Il giornalista, opinionista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin ha agitato la rete con il suo tweet proprio sulla vicenda non senza una frecciata verso il tecnico nerazzurro: “Ok, è vero, la dichiarazione di #Conte (“Eriksen play basso? Ci abbiamo lavorato, domani mi aspetto grandi cose da lui”) contrasta con le precedenti (“Non può fare il play basso“). Ma, vi dirò, chissenefrega, l’importante è che giochi. Magari anche oltre la Coppa Italia”.

Eriksen regista, tifosi speranzosi e scettici

Tra i tifosi dell’Inter serpeggiano sentimenti contrastanti, anche loro, sull’esito dell’esperimento. “Secondo me intende che giocherà alla play station” ironizza qualcuno, altri sono pessimisti in partenza “Tutti vogliamo vederlo giocare per il fuoriclasse che è tecnicamente, ma non funziona qui da noi”, o ancor peggio “Conte non è Ancelotti e Eriksen non è Pirlo” ma c’è chi incrocia le dita “Sarebbe troppo facile per la vita del tifoso interista se Eriksen giochi da playmaker diventando tutto quello che l’interista spera da un anno” e ancora “Alla Pirlo per esempio…. i piedi ce li ha, la visione di gioco e la tecnica pure…. forse gli manca il carattere, ma non è una colpa…. vedremo”.

