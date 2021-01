Mercato Inter: lo strano caso di Christian Eriksen

La parola giusta per descrivere la situazione legata a Christian Eriksen in questo momento è “Incredibile”. Perchè, è bene ricordarlo, solamente un anno fa il giocatore è stato pagato 27 milioni di euro in scadenza di contratto. 365 giorni dopo, il danese è fuori dal progetto tecnico nerazurro e, cosa ancora più assurda, non ci sono ancora reali offerte per poterlo cedere. Di per se questo non sarebbe un problema insormontabile, ma la situazione economica mondiale sta creando in tutti i club un’urgenza quasi spasmodica di vendere. Questo è vero soprattutto nel caso dell’Inter che, con le casse societarie in rosso e potendosi muovere solamente in regime di autofinanziamento, se non vende al più presto Eriksen non può operare in entrata.

Ma qual è la reale situazione legata al giocatore? Questa è forse la cosa più paradossale: tutta Europa vuole Christian Eriksen. Su di lui si sono mosse in ordine Real Madrid, PSG, Arsenal, Ajax e ora anche Wolverhampton e Aston Villa. Tuttavia nessuna di queste ha, fino ad ora, avanzato offerte ufficiale per avere in squadra il talento danese.

Il Real Madrid è interessato ma sogna altri colpi (Pogba e Mbappe). Il PSG, tramite le parole di oggi del neo tecnico Mauricio Pochettino, non si sbilancia sulla questione nonostante sia alla ricerca di rinforzi. L’Arsenal di Mikel Arteta non è disposto a cedere come contropartita Xhaka. Insomma, un vero e proprio gioco al “Ciapa no” come si dice dalle parti di Milano.

Il problema principale del trasferimento di Eriksen è uno solo: il suo ingaggio. Il giocatore percepisce dall’Inter uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti più bonus a stagione: un’enormità considerandop il rendimento dell’ultimo anno. Comprensibile che le squadre che hanno intenzione di puntare sul danese vogliano pensarci molto attentamente. Secondo il “Corriere dello Sport“, pur di liberarsi di questo ingaggio monstre sembra che l’Inter sia addirittura disposta a cedere il talento ex Tottenham in prestito secco, nella speranza che possa rivalutarsi altrove.

Tutti lo vogliono ma nessuno offre nulla. Questo sta bloccando anche il mercato in entrata dei nerazzurri. Le trattative sono destinate ad andare avanti ancora per molte settimane, probabile che si arrivi ad una soluzione solo nei giorni finali.

OMNISPORT | 05-01-2021 22:11