Inter, top club su Bastoni: nell'affare spunta un ex Milan

25-05-2022 12:05

Come riporta Sportmediaset, il vertice in casa Inter ha portato a una conclusione: un big verrà sacrificato per dare ulteriore ossigeno alle casse del club nerazzurro e probabilmente non Lautaro Martinez, che il club vuole tenere, ma Alessandro Bastoni, l’indiziato numero uno a partire.

Inter, il post di Bastoni

Ieri, il difensore nerazzurro ha postato su Instagram un messaggio criptico: “È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare”.

Infine, Bastoni è passato ai ringraziamenti: “Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi. Il passato non lo puoi cambiare, ma quello che si può fare è dare sempre il massimo per far sì che il futuro si tinga sempre di più dei colori nerazzurri. Amala”. Un finale che farebbe pensare a un proseguimento con l’Inter, ma è tutto da vedere.

Inter, lo United interessato a Bastoni

Nel frattempo, un top club si sta muovendo per Bastoni: il Manchester United. L’Inter chiede almeno 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore, i Red Devils sono interessati ma probabilmente non sono propensi a spendere così tanto per il giovane nerazzurro.

Inter, un ex Milan nell’affare United-Bastoni

Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United starebbe così pensando di inserire nella trattativa un giocatore per abbassare le richieste dell’Inter. Ed ecco la sorpresa: i Red Devils potrebbero convincere i nerazzurri con il cartellino dell’ex Milan Diogo Dalot (valutato sui 20 milioni di euro). Una proposta che gli ex campioni d’Italia valuteranno sicuramente, ma è molto più probabile che vogliano solo soldi dalla cessione di Bastoni. Poi l’Inter potrà pensare all’alternativa.