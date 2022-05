18-05-2022 11:22

Contro la Sampdoria a San Siro, sperando anche e soprattutto in buone notizie da Reggio Emilia, l’Inter si gioca le ultime possibilità di centrare il secondo scudetto consecutivo. Si saprà tutto intorno alle 20, poi, in un modo o nell’altro, la stagione verrà consegnata agli annali e si potrà concentrarsi completamente alla preparazione della prossima. In tal senso, in realtà, visti anche gli eventi degli ultimi mesi, la dirigenza nerazzurra ha iniziato a muoversi da tempo, tra uscite eccellenti ed entrate importanti. Ma le ultime possibili mosse non convincono i tifosi.

Calciomercato Inter, Dybala e una mezza rivoluzione in arrivo

Le direttive cui l’Inter è chiamata ad allinearsi sono chiare: taglio del monte ingaggi e bilancio in attivo. Da qui, le partenze praticamente certe di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, ma anche l’addio di Ivan Perisic, sempre più vicino a un accordo con la Juventus. In entrata, l’obiettivo numero uno resta Paulo Dybala, che lunedì sera ha salutato per l’ultima volta e tra le lacrime l’Allianz Stadium e il popolo bianconero. Quello per la Joya è un investimento importante, che potrebbe costringere i nerazzurri a sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa.

Calciomercato Inter, il sacrificio di Bastoni

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tutti gli indizi portano a pensare che il sacrificio possa essere fatto in difesa, con Alessandro Bastoni, un po’ a sorpresa, tra i principali indiziati all’addio.

Il 23enne di Casalmaggiore, quest’anno ha confermato le ottime prestazioni messe in mostra nel corso della passata stagione, che avevano attirato le attenzioni di Pep Guardiola, tanto da portarlo a offrire 60 milioni di euro pur di portarlo al City. Offerta allora rifiutata, ma che oggi, con la possibilità concrete di portare Dybala sulla sponda nerazzurra del Naviglio, potrebbe ricevere una risposta differente. Le cose paiono essere cambiate e, davanti alla cifra giusta (55-60 milioni di euro), il giovane difensore potrebbe partire.

Calciomercato Inter, Romagnoli o Acerbi per il dopo Bastoni

Fuori Bastoni, e magari anche Stefan de Vrij, Marotta e Ausilio dovranno trovare alternative. Tra le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, si è fatto anche un nome nuovo e abbastanza clamoroso.

L’indiscrezione, riportata sempre dalla Rosea, parla della volontà della dirigenza di andare su un profilo low cost. Il lista ci sarebbe Alessio Romagnoli, il capitano del Milan non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e le possibilità di vederlo vestire il nerazzurro potrebbero non essere poi così remote. La Lazio resta un’opzione concreta e, qualora Romagnoli dovesse trovare l’accordo con Lotito, l’Inter potrebbe virare su Francesco Acerbi in uscita proprio dalla Capitale dopo un anno di tanti bassi segnato anche dai ripetuti screzi con la tifoseria biancoceleste.

Calciomercato Inter, le reazioni furiose dei tifosi

Sui social, le possibili operazione di calciomercato dell’Inter non mancano di attirare critiche da parte dei tifosi nerazzurri. In primis, per Bastoni: “E scommetto che c’è qualcuno che sta pensando: Vabbè Bastoni….poco male…si può cedere. Ci stanno smembrando… un pezzo dopo l’altro Cosa eravamo 2 anni fa e dove ci stanno portando…”, commenta polemicamente qualcuno e ancora, alleggerendo un po’ i toni: “Altro pensiero del mattino. Se parte Bastoni inizio a tifare Milan e Juve insieme. Un giovane italiano che ci siamo cresciuti nel reparto che fa più acqua NO. NO”.

I commenti sono veramente tanti. “Tutti ma non Bastoni per favore“, e poi: “Quindi via Bastoni perché abbiamo bisogno di soldi, poi a metà agosto offerta irrinunciabile per Skriniar e via anche lui. Colluso. Tutto reinvestito per Romagnoli e Acerbi”. Su Romagnoli c’è chi traccia parallelismi: “Romagnoli per sostituire Bastoni è tipo Dzeko per sostituire Lukaku. E pensare che il Milan ha iniziato ad andare forte quando lo ha panchinato, noi veniamo dal 3000 non c’è niente da fare” e chi commenta: “Ma non diciamo ca**ate. Romagnoli può fare il sostituto di Ranocchia, non certo di Bastoni”, “Vendiamo Bastoni e prendiamo Romagnoli Grazie Pres“. E, infine, su Acerbi: “No Acerbi no, è scarso“.

SPORTEVAI