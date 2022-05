Mossa Inter: il sacrificio di un titolare per convincere Dybala

18-05-2022 10:04

L’Inter aspetta la sfida di domenica per sapere se potrà festeggiare o meno anche lo Scudetto. Intanto sta pianificando il mercato estivo per migliorare la rosa della prossima stagione. Ormai è chiaro quale sia l’obiettivo numero uno: Paulo Dybala.

Inter, un grande sacrificio per avere Dybala

L’Inter è pronta a tutto per vestire di nerazzurro Paulo Dybala. In uscita dalla Juventus, la Joya è considerato il rinforzo ideale per creare un attacco stellare. Il duo Lautaro-Dybala sta già facendo sognare i tifosi nerazzurri. I due giocano insieme già in nazionale, sarebbe bellissimo vederli con la stessa maglia di club.

Pur di arrivare a soddisfare le richieste economiche dell’entourage di Dybala (non meno di sette milioni di euro a stagione), l’Inter sarebbe pronta a sacrificare uno dei suoi difensori. In particolare, attenzione al futuro di Stefan de Vrij e a quello di Alessandro Bastoni.

Inter, Bastoni piace a tanti top club

A soli 23 anni, Alessandro Bastoni è già uno dei difensori più forti in circolazione. Campione d’Europa in carica, ha un contratto con l’Inter fino al giugno del 2024. A Milano, sponda nerazzurra, si sente a casa sua. Tuttavia, davanti ad una super offerta, l’Inter potrebbe anche valutare una sua cessione.

Sono diversi i club sulle tracce del nazionale azzurro. Il Manchester City avrebbe già tentato una prima offerta pari a 60 milioni di euro. L’Inter sarebeb pronta a parlarne ma solo a cifre più elevate. Alessandro Bastoni è una delle colonne della difesa nerazzurra. Non un giocatore come tanti altri.

Inter, c’è anche un piano B per la Joya

Cedere Alessandro Bastoni farebbe infuriare il popolo nerazzurro. Ci sarebbe un piano B. Una cessione di Stefan de Vrij porterebbe nelle casse nerazzurre non meno di 20 milioni di euro. Con i soldi risparmiati dai contratti (onerosi) di Alexis Sanchez e Arturo Vidal (circa 15 milioni di euro complessivi), l’Inter avrebbe un bel gruzzolo per poter sedersi al tavolo con l’agente di Paulo Dybala e provare a trovare un accordo. Insomma due strategie diverse con un solo obiettivo: portare la Joya a San Siro, sponda nerazzurra.

OMNISPORT