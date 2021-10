Inter, torna a parlare Erick Thohir: rivelazioni sul futuro di Suning

31-10-2021 10:42

Sono trascorsi esattamente tre anni da quando Erick Thohir ha lasciato definitivamente l’Inter.

Il magnate indonesiano, nella storia del club per aver rilevato il club da Massimo Moratti nell’autunno 2016 ponendo così fine alla lunghissima e vincente era dell’imprenditore milanese, aveva infatti ceduto il pacchetto di maggioranza al gruppo Suning già nel giugno 2016, salvo restare come socio di minoranza e nel ruolo di presidente fino all’ottobre 2018.

Suning, quale futuro all’Inter? Le voci su Oaktree

Ciò che è successo dopo lo sanno tutti, con le ambizioni di Suning in parte azzerate dalla pandemia di Coronavirus. Lo scudetto conquistato nel 2021 non è allora bastato per dare serenità ai tifosi dell’Inter e a tutto l’ambiente nerazzurro, costretti a navigare a vista e a vedere partire un paio di tasselli chiave della squadra la scorsa estate proprio per provare a contenere i debiti accumulatisi.

Proprio Erick Thohir è stato intervistato dal ‘Corriere dello Sport’ su un eventuale, nuovo passaggio di proprietà dell’Inter.

Inter, Thohir elogia Suning

Negli ultimi giorni, infatti, la presenza a Milano di emissari di Oaktree, il fondo d’investimento statunitense che ha fornito a Suning il prestito-ponte di 375 milioni, fondamentale per superare la grave crisi economica, ha fatto circolare voci su un possibile interessamento del fondo a rilevare la maggioranza del club, considerando anche che le quote di Suning sono state date in pegno per la restituzione del prestito.

“Suning in difficoltà? Preferisco non commentare, ho troppo amore nei confronti dell’Inter. Suning ha grande rispetto per l’Inter e per gli italiani. Quando verrà il momento di lasciare, lo faranno, ma non so dire se questo sia o no il momento. L’Inter è un patrimonio globale, non solo dei tifosi italiani, quindi chiunque arrivi e s’impegni a mantenere la squadra a questi livelli avrà il mio apprezzamento. Lasciamo che gli Zhang riflettano e trovino eventualmente un acquirente di quel tipo. Hanno fatto tanto per l’Inter, scegliendo le strade di investimento che ritenevano migliori e riuscendo a riconquistare lo scudetto”.

Thohir è poi tornato sulla scelta di cedere il club proprio a Suning: “Sono un uomo d’affari, per me passione e business sono un mix. L’Inter è stato il miglior club del mondo, ma quando l’ho presa io, nel 2013, eravamo in pieno periodo di transizione. Volevamo costruire una squadra che tornasse nel giro di cinque anni tra le prime quatto in Italia e ci restasse e avesse i conti a posto. E contemporaneamente volevamo riportare l’Inter a essere un marchio appetibile sul mercato internazionale. Penso che ci siamo riusciti. Gli Zhang mi hanno convinto con un progetto ambizioso e solido, inoltre a me nello stesso momento in Indonesia avevano proposto la presidenza del comitato olimpico, quindi non avevo più la possibilità di gestire il mio tempo”.

Thohir-Inter, i retroscena su Dzeko e Lukaku

Infine, un retroscena su due sogni di mercato non realizzati e un messaggio d’amore ai tifosi: “La conquista dello scudetto mi ha dato tanta felicità. Per i tifosi, per Steven Zhang, per Moratti. Mi fa piacere che abbiano vinto anche grazie a Lukaku, un giocatore che mi è sempre piaciuto e che avrei voluto acquistare, al pari di Dzeko. Ma non fu possibile”.

“Quando incontro i tifosi dell’Inter mi fermano e mi salutano dicendomi “Forza Inter”. A Milano, ma anche a Roma. Questo mi fa molto piacere, quindi ai tifosi dico: “redete nell’Inter. Possiamo avere problemi, ma torniamo sempre a galla. Lo dice la storia. Vale anche per la questione della proprietà. Arriverà il momento e qualcuno che ama l’Inter si farà vivo”.

OMNISPORT