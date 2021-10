Mercato Inter, con Lautaro blindato scelto il big da sacrificare

29-10-2021 21:54

Il rinnovo di Lautaro Martinez è stata la notizia più importante, sebbene attesa, della prima parte dell’autunno per i tifosi dell’Inter, oltre ovviamente che per la società nerazzurra.

Inter, Lautaro punto fermo del futuro

Il Toro non sta attraversando un momento particolarmente brillante dal punto di vista della condizione atletica e anche sul piano realizzativo, e la sostituzione subita nella partita contro la Juventus ne è la riprova, ma i gol a grappoli che sta garantendo Edin Dzeko stanno mascherando l’appannamento del numero 10 dell’Inter, provato anche dalle tante partite e dai tanti viaggi intercontinentali effettuati nelle ultime settimane per rispondere alle convocazioni dell’Argentina.

Salvo sorprese, comunque, Lautaro rappresenterà il futuro prossimo dell’Inter e la continuità per una società che, nonostante le difficoltà societarie, vuole comunque restare competitiva in Italia e in Europa.

Inter, Barella sarà intoccabile: i difensori no

Eppure, qualche altro sacrificio illustre nel prossimo mercato estivo potrebbe dover essere messo in conto. Magari non sacrifici troppo dolorosi, come lo sono stati quelli di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku al termine della scorsa stagione, ma riguardanti comunque il gruppo dei titolari della rosa che ha vinto lo scudetto 2020-2021.

Insomma, il gioiello Nicolò Barella, capitano del futuro è intoccabile e dovrebbe esserlo anche Alessandro Bastoni, ma non altrettanto si può dire per gli altri due pilastri della difesa.

Uno tra Stefan De Vrij e Milan Skriniar potrebbe infatti lasciare Milano e l’Italia al termine dell’attuale stagione, ma contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare il maggior indiziato è diventato l’olandese.

Per l’ex Lazio si sta infatti muovendo in prima persona direttamente l’agente Mino Raiola, che a fronte del contratto di De Vrij in scadenza con l’Inter nel 2023, e dell’assenza di dialogo al momento per il rinnovo, si già attivato per sondare eventuali interessamenti. Ebbene De Vrij potrebbe diventare uno dei primi colpi del nuovo, ricchissimo e ambiziosissimo Newcastle, fresco di passaggio di proprietà con l’avvento del fondo Pif che fa capo alla famiglia reale saudita e destinato a tornare tra le big della Premier dalla prossima stagione.

Mercato Inter, da De Vrij ricca plusvalenza

L’olandese, classe ’92, viene visto come un elemento ideale per il nuovo corso dei Magpies, per valore ed esperienza internazionale e la società inglese non avrebbe problemi a convincere Raiola anche dal punto di vista dell’ingaggio, magari raddoppiando, o quasi, l’attuale ingaggio di De Vrij, di poco inferiore ai 4 milioni netti.

Proprio la scadenza fissata “solo” nel 2023 rischia di impedire all’Inter di mettere a segno un incasso importante, ma anche una cessione nell’ordine dei 20-25 milioni rappresenterebbe ossigeno per il club, considerando che il giocatore è approdato in nerazzurro nel 2018 a parametro zero. Un tale incasso potrebbe permettere ai dirigenti nerazzurri di reperire sul mercato un sostituto all’altezza, magari più giovane e dal costo del cartellino contenuto.

